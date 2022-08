GF Vip 7, nuovo indizio per nuovo concorrente: chi è lo chef Simone Rugiati (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha seminato un altro indizio su uno dei concorrenti che metterà piede nelle prossime settimane nella Casa più spiata d’Italia, accendendo la curiosità dei fan del programma. Tra le sue Stories Instagram ha fatto campeggiare un cappello da cuoco. “In arrivo gustosi pranzetti nella Casa del GF Vip”, la didascalia che il direttore di Chi Magazine ha piazzato a corredo dello scatto. Naturalmente è iniziato subito il toto nomi. Inizialmente qualcuno, andando a spulciare i contatti Instagram di Signorini, ha ipotizzato che il futuro concorrente potesse essere uno tra Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Tutti è tre sono infatti ‘seguiti’ sui social dal conduttore. Tuttavia nessuno dei cuochi citati entrerà nel loft di Cinecittà. Dunque? Di chi si tratta? Altro nome trapelato è quello di Anna Moroni, storico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha seminato un altrosu uno dei concorrenti che metterà piede nelle prossime settimane nella Casa più spiata d’Italia, accendendo la curiosità dei fan del programma. Tra le sue Stories Instagram ha fatto campeggiare un cappello da cuoco. “In arrivo gustosi pranzetti nella Casa del GF Vip”, la didascalia che il direttore di Chi Magazine ha piazzato a corredo dello scatto. Naturalmente è iniziato subito il toto nomi. Inizialmente qualcuno, andando a spulciare i contatti Instagram di Signorini, ha ipotizzato che il futuropotesse essere uno tra Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Tutti è tre sono infatti ‘seguiti’ sui social dal conduttore. Tuttavia nessuno dei cuochi citati entrerà nel loft di Cinecittà. Dunque? Di chi si tratta? Altro nome trapelato è quello di Anna Moroni, storico ...

