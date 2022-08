fisco24_info : Germania: inflazione +0,8% a luglio, in linea con le stime: Rialzo su base annua senza sorprese all'8,5%, più che i… - bennyamino8634 : RT @durezzadelviver: La Germania aggiusta il carico fiscale per aiutare le famiglie, considerata l'alta inflazione. - moneypuntoit : ?? Germania: inflazione a +7,5% annua, come da attese ?? - Idl3 : RT @ItalianPolitics: @Il_Vitruviano @RenatoSouvarine La tempesta perfetta: - crisi energetica - aumento prezzi alimentari - inflazione e re… - PaoloLuraschi : periodo(meering politica monetaria Bce 8 settembre)con possibili spunti(per quanto limitatamente incisivi se favore… -

Agenzia ANSA

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% inin lugliuo rispetto al mese precedente. Il dato è in linea con le stime a fronte di un calo dello 0,1% registrato in giugno. Senza sorprpese anche il rialzo dei prezzi su base annua, pari all'..., luglio. Ore 8,00. - Italia: Istat - prezzi al consumo, luglio. Ore 10,00. - Stati Uniti:, luglio. Ore 14,30. ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda. POLITICA E ... Germania: inflazione +0,8% a luglio, in linea con le stime - Ultima Ora Si mantiene su livelli elevati l'inflazione in Germania a luglio 2022, anche se diminuisce marginalmente rispetto al mese precedente.L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% in Germania in lugliuo rispetto al mese precedente. Il dato è in linea con le stime a fronte di un calo dello 0,1% registrato in giugno.