GdS – Mercato Udinese | Sirene turche per Rodrigo Becao? (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 17:26:46Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: l difensore brasiliano è stato attenzionato da vari club, tra cui uno che milita nelle massima serie turca Dopo Dries Mertens e Lucas Torriera, entrambi ufficiali al Galatasaray, un altro giocatore del nostro campionato è stato messo nel mirino da un club turco. Il giocatore in questione è Rodrigo Becao, perno difensivo dell’Udinese, che con i bianconeri è vicino a superare il traguardo delle 100 presenze. La squadra interessata al centrale classe ’96 è il Fenerbache. I turchi, dopo aver perso Kim Min Jae direzione Napoli e con Szalai sempre più vicino al trasferimento al West Ham, avrebbero individuato in Becao il rattoppo perfetto per ricucire i buchi lasciati dal reparto arretrato. Ma entriamo nel ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 17:26:46Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: l difensore brasiliano è stato attenzionato da vari club, tra cui uno che milita nelle massima serie turca Dopo Dries Mertens e Lucas Torriera, entrambi ufficiali al Galatasaray, un altro giocatore del nostro campionato è stato messo nel mirino da un club turco. Il giocatore in questione è, perno difensivo dell’, che con i bianconeri è vicino a superare il traguardo delle 100 presenze. La squadra interessata al centrale classe ’96 è il Fenerbache. I turchi, dopo aver perso Kim Min Jae direzione Napoli e con Szalai sempre più vicino al trasferimento al West Ham, avrebbero individuato inil rattoppo perfetto per ricucire i buchi lasciati dal reparto arretrato. Ma entriamo nel ...

_mrbyte : RT @GDS_it: Nello Musumeci si è ritirato dalla corsa alla presidenza della Regione: “Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi.… - GDS_it : Nello Musumeci si è ritirato dalla corsa alla presidenza della Regione: “Basta con questo interminabile mercato ne… - GDS_it : Si accende il mercato in entrata del Palermo. Arriveranno almeno 6 nuovi elementi che rinforzeranno l'organico a di… - GiuliaLoglisci_ : ????L’#Inter non sposta il mirino dal difensore #Akanji. Si profila un braccio di ferro con il #Dortmund che lo ha me… - Internelcuore__ : GdS - #Pinamonti verso il Sassuolo per 20M e senza recompra con clausola rescissoria da 30. Per la difesa c'è… -