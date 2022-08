Gazzetta – Lazio-Milinkovic: ora il serbo potrebbe restare, ma il club punta al rinnovo del contratto (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 11:55:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Scemate le attenzioni del Manchester United, il centrocampista resta sempre sul mercato, ma si alzano le percentuali di una sua permanenza nella Capitale Nessun segnale all’orizzonte dell’offerta preannunciata dal Manchester United che invece ha spostato le sue attenzioni su Rabiot della Juventus. Passano i giorni e crescono sempre più le possibilità che Sergej Milinkovic resti alla Lazio. Un conto alla rovescia seguito con una certa ansia pure da Maurizio Sarri. Il Comandante farebbe di tutto per trattenete il Sergente in biancoceleste. Sarebbe la ciliegina sulla torta degli otto rinforzi già arrivati. Ma le premesse erano altre al via del mercato. La necessità per la Lazio di far cassa con la cessione di un big ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 11:55:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Scemate le attenzioni del Manchester United, il centrocampista resta sempre sul mercato, ma si alzano le percentuali di una sua permanenza nella Capitale Nessun segnale all’orizzonte dell’offerta preannunciata dal Manchester United che invece ha spostato le sue attenzioni su Rabiot della Juventus. Passano i giorni e crescono sempre più le possibilità che Sergejresti alla. Un conto alla rovescia seguito con una certa ansia pure da Maurizio Sarri. Il Comandante farebbe di tutto per trattenete il Sergente in biancoceleste. Sarebbe la ciliegina sulla torta degli otto rinforzi già arrivati. Ma le premesse erano altre al via del mercato. La necessità per ladi far cassa con la cessione di un big ...

