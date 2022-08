Gasperini: «Non è l’Atalanta che mi aspettavo. Mai fatto nomi, solo cinque anni fa Palacio» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ieri a Bergamo, allo stadio, c’è stata la presentazione dell’Atalanta e il tecnico Gasperini è stato piuttosto freddo con la società. c’è “Non è l’Atalanta che mi aspettavo. La società s’è impegnata, ma la sensazione è che il mercato si stia muovendo solo ora. Miranchuk (dato per partente al Torino)? Ci sono aspetti economici da risolvere, io non c’entro niente, anche se Luca Percassi ha dato la colpa a me. Pinamonti? L’unico nome che io abbia mai fatto è stato Palacio cinque anni fa, poi ho indicato solo ruoli”. “Abbiamo provato a prendere giocatori importanti perché lo scopo è rinforzarci, ma il mercato è bloccato per tutti. É presto per parlare di obiettivi perché non sappiamo cosa accadrà da qui ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ieri a Bergamo, allo stadio, c’è stata la presentazione dele il tecnicoè stato piuttosto freddo con la società. c’è “Non èche mi. La società s’è impegnata, ma la sensazione è che il mercato si stia muovendoora. Miranchuk (dato per partente al Torino)? Ci sono aspetti ecoci da risolvere, io non c’entro niente, anche se Luca Percassi ha dato la colpa a me. Pinamonti? L’unico nome che io abbia maiè statofa, poi ho indicatoruoli”. “Abbiamo provato a prendere giocatori importanti perché lo scopo è rinforzarci, ma il mercato è bloccato per tutti. É presto per parlare di obiettivi perché non sappiamo cosa accadrà da qui ...

