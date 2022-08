Frode fiscale: Trump si rifiuta di rispondere al Procuratore di New York e fa la vittima (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un essere spregevole che cerca di nascondere le sue malefatte cercando di mettersi di traverso alla Giustizia e facendo vittimismo. Invocando il Quinto Emendamento, l'ex presidente Usa Donald Trump ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un essere spregevole che cerca di nascondere le sue malefatte cercando di mettersi di traverso alla Giustizia e facendo vittimismo. Invocando il Quinto Emendamento, l'ex presidente Usa Donaldha ...

