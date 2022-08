Francesca Ferragni, vacanza in Dolomiti da mamma innamorata (Di mercoledì 10 agosto 2022) La sorella di mezzo tra Chiara e Valentina ha raggiunto la montagna insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti, al piccolo Edoardo e alla vivace cagnolina Gabri Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 agosto 2022) La sorella di mezzo tra Chiara e Valentina ha raggiunto la montagna insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti, al piccolo Edoardo e alla vivace cagnolina Gabri

24Trends_Italia : 9. Jett Travolta - 10mille+ 10. West Nile - 10mille+ 11. Concorso Comune di Napoli - 10mille+ 12. Bruno Arena - 10m… - ParliamoDiNews : Francesca Ferragni, curve da infarto in piscina: primo bikini dopo il parto #francesca #ferragni @ChiaraFerragni… - FQMagazineit : Francesca Ferragni, prime vacanze sulle Dolomiti da neo mamma del piccolo Edo: quanto costa l’hotel con vista mozza… - infoitcultura : Francesca Ferragni in montagna con il piccolo Edo tra relax e qualche piccola polemica - zazoomblog : Francesca Ferragni in montagna con il piccolo Edo tra relax e qualche piccola polemica - #Francesca #Ferragni… -