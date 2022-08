Flat tax, giustizia e l'ambiente come materia a scuola. Il programma del Centrodestra (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - "Estensione della Flat Tax per le partite Iva fino a 100.000 euro di fatturato, Flat Tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese": il Centrodestra va verso questa formula, secondo quanto si apprende, per mettere d'accordo le forze politiche dell'alleanza sul dossier fisco. Un accordo sulla tassa piatta che non entra nello specifico delle percentuali di aliquota sulle quali ci sono differenze di vedute tra i partiti della coalizione. Il piano è chiuso (ora passa ai leader): rispetto ai 15 punti già definiti nei giorni scorsi ci dovrebbero essere alcune correzioni (una riguarda appunto la tassa piatta perché nel documento precedente non si faceva riferimento alla Flat tax incrementale) e un ampliamento di alcuni capitoli. Le ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - "Estensione dellaTax per le partite Iva fino a 100.000 euro di fatturato,Tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese": ilva verso questa formula, secondo quanto si apprende, per mettere d'accordo le forze politiche dell'alleanza sul dossier fisco. Un accordo sulla tassa piatta che non entra nello specifico delle percentuali di aliquota sulle quali ci sono differenze di vedute tra i partiti della coalizione. Il piano è chiuso (ora passa ai leader): rispetto ai 15 punti già definiti nei giorni scorsi ci dovrebbero essere alcune correzioni (una riguarda appunto la tassa piatta perché nel documento precedente non si faceva riferimento allatax incrementale) e un ampliamento di alcuni capitoli. Le ...

