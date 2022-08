Firenze | passante Alta Velocità | bando di gara da 1 | 1 miliardi di euro - Cronaca - lanazione it

toscanamedianew : Alta velocità, decolla la gara da 1,1 miliardi - venti4ore : Firenze, passante Alta Velocità bando di gara da 1,1 miliardi di euro - QuiNewsFirenze : Alta velocità, via alla gara da 1,1 miliardi - venti4ore : Alta Velocità Firenze, bando da oltre 1 miliardo per il passante e la stazione Foster - corrierefirenze : Un passante è stato richiamato dal forte odore proveniente dal veicolo -

Lavori, nuova stazione e costi: ecco le specifiche del documento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione ...... dell'importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro , per la realizzazione dele della stazione AV del nodo di. Un'opera considerata strategica per il Gruppo FS e RFI che ...FIRENZE: E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il bando per realizzare il passante e la stazione del nodo ferroviario fiorentino ...Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara, dell’importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro, per la realizzazione del passante e della st ...