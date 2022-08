Fiorentina, verso la prima di campionato: Gonzalez c'è, Dodò non è al top - Sport - lanazione.it (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vincenzo Italiano (Fotocronache Germogli) Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato ieri nel tardo pomeriggio, quando i giocatori della Fiorentina hanno raggiunto il centro Sportivo 'Davide ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vincenzo Italiano (Fotocronache Germogli) Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato ieri nel tardo pomeriggio, quando i giocatori dellahanno raggiunto il centroivo 'Davide ...

Bubu_Inter : RT @FcInterNewsit: Fiorentina, Milenkovic verso il rinnovo: domani pomeriggio si presenterà in conferenza stampa - FcInterNewsit : Fiorentina, Milenkovic verso il rinnovo: domani pomeriggio si presenterà in conferenza stampa - 87miste : Mi alzo che sono più marrone di Carlo Conti. Dopo variati Maresciallo non mi prendi, la acchiappo e torno verso cas… - Goalist_it : ?? La #Fiorentina si allena all'Astori e #Italiano valuta la condizione dei suoi in vista della prima di campionato… - ansacalciosport : Fiorentina: ripreso il lavoro in attesa di Commisso. Obiettivo Lo Celso per la mediana, Milenkovic verso il rinnovo… -