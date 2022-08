Fiorentina, Pradè: “Mai trattato Lo Celso. Lavoriamo al rinnovo di Milenkovic” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Non abbiamo mai parlato con il Tottenham di Lo Celso; che sia forte lo sappiamo tutti. Siamo partiti in anticipo sul mercato. Ora aspettiamo le uscite, poi valutiamo eventuali opportunità, se ci saranno. Ma ci fidiamo del gruppo che abbiamo, siamo contenti”. Queste le parole di Daniele Pradè, presente al fianco di Dodò nel giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo terzino della Fiorentina. Il direttore sportivo dei gigliati ha poi parlato del caso riguardante Nikola Milenkovic, più volte dato in uscita ma ora vicino a restare in Toscana: “Per noi sarebbe importante arrivare al rinnovo, ci stiamo lavorando parecchio. Biraghi al Nottingham Forest? Non c’è assolutamente nulla di vero”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Non abbiamo mai parlato con il Tottenham di Lo; che sia forte lo sappiamo tutti. Siamo partiti in anticipo sul mercato. Ora aspettiamo le uscite, poi valutiamo eventuali opportunità, se ci saranno. Ma ci fidiamo del gruppo che abbiamo, siamo contenti”. Queste le parole di Daniele, presente al fianco di Dodò nel giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo terzino della. Il direttore sportivo dei gigliati ha poi parlato del caso riguardante Nikola, più volte dato in uscita ma ora vicino a restare in Toscana: “Per noi sarebbe importante arrivare al, ci stiamo lavorando parecchio. Biraghi al Nottingham Forest? Non c’è assolutamente nulla di vero”. SportFace.

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di #Pradè in conferenza stampa - ClaudioMasini7 : #Pradè: 'Vedremo se ci saranno occasioni ma siamo già contenti del gruppo'. Da prof. di calcese quale è dubito che… - sportface2016 : #Fiorentina, #Pradè: 'Mai trattato #LoCelso. Lavoriamo al rinnovo di #Milenkovic' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Lo Celso? Non abbiamo mai parlato con il Tottenham' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Lo Celso? Non abbiamo mai parlato con il Tottenham' -

Fiorentina, Pradè smentisce l'interesse per Lo Celso: 'Mai parlato con il Tottenham. Milencovic invece...' Commenta per primo Al termine della presentazione di Dodò il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha risposto a qualche domande sul mercato: dal sogno Lo Celso al futuro di Milenkovic . Queste le sue parole: 'E' la stessa cosa che dissi qualche tempo fa per Praet. Noi per ... Fiorentina, Pradè presenta Dodò: 'Sarà un giocatore importante per il futuro del club' Commenta per primo Prima della presentazione di Dodò ha preso parola il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, che ha spiegato le motivazioni attorno all'acquisto del terzino brasiliano. Queste le sue parole: 'Finalmente presentiamo dodo dopo un mese di attesa. Abbiamo cercato di ... Commenta per primo Al termine della presentazione di Dodò il direttore sportivo dellaDanieleha risposto a qualche domande sul mercato: dal sogno Lo Celso al futuro di Milenkovic . Queste le sue parole: 'E' la stessa cosa che dissi qualche tempo fa per Praet. Noi per ...Commenta per primo Prima della presentazione di Dodò ha preso parola il direttore sportivo dellaDaniele, che ha spiegato le motivazioni attorno all'acquisto del terzino brasiliano. Queste le sue parole: 'Finalmente presentiamo dodo dopo un mese di attesa. Abbiamo cercato di ...