Fiorentina, offerta e sfida al Villarreal per Lo Celso (Di mercoledì 10 agosto 2022) È partito come un timido sondaggio, che col passare del tempo sta via via prendendo sempre più corpo. Nonostante le smentite di... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) È partito come un timido sondaggio, che col passare del tempo sta via via prendendo sempre più corpo. Nonostante le smentite di...

DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | Pronta l’offerta per #LoCelso, su cui c’è il @VillarrealCF. La situazione - marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - sportli26181512 : Fiorentina, offerta e sfida al Villarreal per Lo Celso: È partito come un timido sondaggio, che col passare del tem… - cmdotcom : #Fiorentina, cresce la fiducia per #LoCelso: offerta e sfida al #Villarreal - lorenzooleporee : RT @FiorentinaUno: Brutte notizie per #LoCelso: il calciatore vuole solo il #Villarreal ?? Clicca sul link per leggere il punto sulla situaz… -