Fiorentina Milenkovic, c’è il sì del serbo al rinnovo: i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Fiorentina ha deciso di trattenere Milenkovic e il serbo ha detto sì alla proposta di rinnovo dei Viola La Fiorentina ha deciso di trattenere Milenkovic e il serbo ha detto sì alla proposta di rinnovo dei Viola. Questo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport. La società ha convinto il difensore grazie anche alle avance del tecnico Italiano e quando arriverà Commisso potrà mettere nero su bianco l’accordo. Accordo triennale a tre milioni più bonus i dettagli dell’ingaggio su cui metterà la firma Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laha deciso di tratteneree ilha detto sì alla proposta didei Viola Laha deciso di tratteneree ilha detto sì alla proposta didei Viola. Questo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport. La società ha convinto il difensore grazie anche alle avance del tecnico Italiano e quando arriverà Commisso potrà mettere nero su bianco l’accordo. Accordo triennale a tre milioni più bonus idell’ingaggio su cui metterà la firma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Milenkovic, respinto per ora forte assalto del #Siviglia. La #Fiorentina fiduciosa di incassare il sì per il rinno… - marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - CalcioNews24 : I dettagli dell'accordo tra la #Fiorentina e #Milenkovic ?? - ForEsordientus : RT @ValePieraccini: (#Repubblica) #Milenkovic rinnova con la #Fiorentina siglando un triennale (scadenza 30 giugno 2025) da 3.5 milioni ann… - StefanoCalzola6 : #FIORENTINA #Milenkovic, ci siamo. #Rinnovo da oltre 3 milioni. Triennale con opzione per il quarto - -