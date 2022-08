Fiorentina, il difensore spegne le voci di mercato: ad un passo il rinnovo del contratto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nikola Milenkovic, uno dei difensori più chiacchierato della sessione estiva di calciomercato è pronto a rinnovare il contratto con la Fiorentina. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra essere giunta ai titoli di coda la telenovela di mercato legata al futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è stato accostato a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nikola Milenkovic, uno dei difensori più chiacchierato della sessione estiva di calcioè pronto a rinnovare ilcon la. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra essere giunta ai titoli di coda la telenovela dilegata al futuro di Nikola Milenkovic. Ildellaè stato accostato a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - junews24com : Milenkovic Juve: l'annuncio di Pradè sul rinnovo del difensore. Cos'ha detto - - violanews : ??Il difensore ???? Lazar #Zaknic lascia il @CukarickiFk per giocare in #SerieA ?? - sportli26181512 : Brescia vicino a Ferrarini della Fiorentina: occhio ai rilanci di Sampdoria e Verona: Il Brescia è vicino a Gabriel… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Ufficiale l'ingaggio di Zaknic da parte del Sassuolo. Il difensore è stato vicino alla #Fiorentina -