Fiorentina, ecco i numeri di maglia: c'è il 7 per Jovic, il 95 per Gollini - Sport - Calcio - lanazione.it (Di mercoledì 10 agosto 2022) Jovic La Fiorentina ha reso noti i numeri di maglia ufficiali dei calciatori viola per la stagione alle porte. Al neo arrivato Jovic il 7; a Pierluigi Gollini il 95; a Rolando Mandragora il 38. Questo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022)Laha reso noti idiufficiali dei calciatori viola per la stagione alle porte. Al neo arrivatoil 7; a Pierluigiil 95; a Rolando Mandragora il 38. Questo ...

FIGCfemminile : ?????? Ecco la programmazione ufficiale della prima giornata! Tutti gli incontri su #TIMVISION ?? ????Como Women-Juventu… - zazoomblog : Fiorentina ecco Dodò: «Puntiamo alla Champions. Qui con i consigli di De Zerbi e Roberto Carlos» - #Fiorentina… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Fiorentina: ecco Dodò, proveremo a lottare per Champions Presentato il brasiliano. Pradè: Lavoriamo per tenere Milenkovic - glooit : Fiorentina: ecco Dodò, proveremo a lottare per Champions leggi su Gloo - AnsaToscana : Fiorentina: ecco Dodò, proveremo a lottare per Champions. Presentato il brasiliano. Pradè: Lavoriamo per tenere Mil… -