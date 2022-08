Festa dei Pescatori 2022 | alla riscoperta della civiltà marinara di Tovajanica | ecco dove e quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Riparte ladeicon tre giorni di eventi culturali e spettacoli incentrati sulla storia e le tradizionidi Torvajanica. Il tutto sarà suddiviso in tre splendidi appuntamenti: Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 12 presso il Museo Città di Pomezia. Le attività Saranno tante le attività pensate per questi giorni. Tra le tante, oltre che alle visite guidate e alle due mostre fotografiche, ci sarà un’area disegno per i più piccoli, per riscoprire insieme la storiaumanadel litorale pometino. Le attività si svolgeranno presso l’Approdo dei– Passeggiata a mare di via Pechino, dalle 18.00 alle 22.00. Per informazioni più dettagliate: ...