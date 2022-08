Ferragosto culturale in Toscana | la guida ai musei aperti - Cosa Fare - lanazione it

antonellaa262 : Da quando è stata inaugurata, sabato 21 maggio 2022, al pubblico le “Gallerie d’Italia – Napoli”, il sito culturale… -

Molti i luoghi di alto valoreaperti in tutta la Toscana in occasione della giornata di ...... in programma ogni pomeriggio fino aal Cinema Santa Croce (sempre alle 16.30), e ... La trentacinquesima edizione del festival Time in Jazz è organizzata dall'omonima associazione...Prosegue con successo il Ferragosto Andornese al parco “La Salute” di Andorno Micca, la manifestazione si concluderà il 28 agosto.Saranno aperti a Ferragosto i Musei civici di Firenze. ltre al Museo di Palazzo Vecchio e Torre d’Arnolfo, Museo Novecento, complesso di Santa Maria Novella, Torre San Niccolò e Forte Belvedere (con l ...