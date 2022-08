Agenzia_Ansa : Nei prossimi giorni ci sarà uno stop al caldo africano, previste precipitazioni e temporali almeno fino a Ferragost… - fanpage : Il gran caldo è finito. A dirlo ai nostri microfoni è il Colonnello Mario Giuliacci, che ci illustra la situazione… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il gran caldo è finito. A dirlo ai nostri microfoni è il Colonnello Mario Giuliacci, che ci illustra la situazione meteo dei p… - oglioponews : Viadana, a Ferragosto si rinnova la tradizione della giornata del Paesaggio - SkyTG24 : Ferragosto 2022, cosa fare in Puglia: gli eventi in programma -

La campagna elettorale per il voto del 25 settembre non è ancora entrata nel vivo dei programmi, per quelli si aspetta il post, ma non mancano i fuochi d'artificio grazie soprattutto alle ...di Giordano Casiraghi Appuntamento per nottambuli ain Garfagnana. Il concerto all'alba del festival Mont'Alfonso sotto le stelle andrà in scena lunedì 15 agosto, alle ore 4,45, alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (...Ecco il piano estivo per gli ospedali: priorità all’emergenza-urgenza, giù i posti letto in degenza chirurgica. La direttrice Di Renzo: "Riduzioni per l’attività ambulatoriale a Pistoia e Pescia fino ...Gela, meteo per Mercoledì 10 Agosto 2022. Giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima 24°C, massima 30°C ...