Federica Pellegrini sul matrimonio con Matteo | “Mai parlato”

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 10 agosto 2022)Giunta enon pronunceranno il fatidico sì il 27 agosto, il motivo? Ecco cosa ha rivelato la ‘Divina’Giunta sarebbero dovuti convolare a nozze il prossimo 27 agosto a Venezia, ma non sarà così. A farlo sapere è stata l’ex nuotatrice sui social, dove ha spiegato il motivo che si nasconde dietro il rinvio della data delle nozze.Giunta e(Screenshot da Instagram)Ad oggi i diretti interessati non hanno mai reso nota la data in cui diventeranno marito e moglie, quella del 27 agosto 2022 infatti non è stata comunicata da loro. Ai suoi tantissimi fan la ‘Divina’ ha rivelato che mancano più di tre settimane alle nozze, una data che però non è ...