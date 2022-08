Federica Pellegrini spiazza | Il matrimonio è saltato | spunta la maternità

(Di mercoledì 10 agosto 2022)e Matteo Giunta sono pronti per convolare a nozze. I due nuotatori uniti da tempo in una relazione sembrerebbero aver messo alle spalle tutti i preparativi necessari alla realizzazione delperfetto. Ma è vero che i due si sposeranno il 27 agosto? Ecco i chiarimenti sulle nozze dei due campioni.è campionessa olimpica italiana di nuoto. In realtà non è una campionessa qualsiasi, si tratta della più premiata di sempre. Dopo aver vinto la prima medaglia d'argento a soli 16 anni, laha vinto le Olimpiadi nel 2004 e nel 2008. Ha realizzato 11 primati e vinto più di 100 premi, uno più prestigioso dell'altro. Oltre ad essere entrata nel cuore degli italiani per aver portato alto il nome dell'Italia nello sport in tutto il mondo, ...

Eurosport_IT : E se lo dice lei... ??????????? ?? - Coninews : Con le sue imprese ha fatto sognare l'Italia. Tanti auguri di buon compleanno a Federica #Pellegrini! ?????????????… - fanpage : Federica #Pellegrini: 'È la Nazionale di nuoto più forte di sempre' ????? La Divina ha tagliato il nastro dell’ediz… - ilariainstabile : RT @Eurosport_IT: E se lo dice lei... ??????????? ?? - Gazzettino : #federica pellegrini: «A Roma un Europeo da sogno. Ma che fatica non tuffarsi...» -

e Matteo Giunta si sposeranno a Venezia il prossimo 27 agosto. Questa la notizia data per certa da molte testate giornalistiche. Peccato che le cose non stiano proprio così. Il ...Caschetto estivo: perè sempre più biondo e con la frangia La campionessa di nuoto non ha dubbi, l'hair look più affascinante (e vincente) del momento è il french bob. Corto e con la frangetta a tendina ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si sposeranno il prossimo 27 agosto. L'ex nuotatrice ha smentito la data di nozze circolata nell'ultimo periodo. "Matrimonio tra tre settimane In teoria manche ...Federica Pellegrini è pronta a tornare al Foro Italico di Roma, quello che l’ha consacrata come regina del nuoto mondiale, in qualità ...