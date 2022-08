Fabrizio Corona | il figlio Carlos | “Mio padre è stato la persona più vicina a me negli ultimi dieci anni | io e mia madre siamo legatissimi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildiha spento candeline lo scorso 8 agosto: per l’occasione il notissimoha organizzato con un party tenutosi a Catania, città natale del 48enne. Raggiunti dai microfoni di Chi,si sono raccontati in una lunga intervista nella quale hanno dato spazio in primis alla grande assente della festa di, Nina Moric, sulla qualeJr ha dichiarato:ed il: i rapporti con Nina Moric, Sara Barbieri e progetti futuried ilPer me questo non èun problema, io e lei ...