Fabian al PSG: un aspetto fa riflettere il club parigino, la situazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Va avanti la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per il centrocampista Fabian Ruiz, che si avvicina sempre più allo sbarco il Ligue 1. L’ex Betis è in scadenza di contratto nel giugno del 2023, facendo sapere ai partenopei di non voler rinnovare l’accordo in essere. situazione che ha posto il club di Aurelio De Laurentiis a valutare eventuali offerte. Proposta che arrivata dal club francese, pronto a strapparlo al Napoli per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive: “(…) La situazione non s’è raffreddata ma si è prestata a riflessioni e il PSG sta definendo con l’entourage del calciatore aspetti contrattuali che non sono chiaramente secondari: potrà succedere (anche) che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Va avanti la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per il centrocampistaRuiz, che si avvicina sempre più allo sbarco il Ligue 1. L’ex Betis è in scadenza di contratto nel giugno del 2023, facendo sapere ai partenopei di non voler rinnovare l’accordo in essere.che ha posto ildi Aurelio De Laurentiis a valutare eventuali offerte. Proposta che arrivata dalfrancese, pronto a strapparlo al Napoli per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. A fare il punto dellaè l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive: “(…) Lanon s’è raffreddata ma si è prestata a riflessioni e il PSG sta definendo con l’entourage del calciatore aspetti contrattuali che non sono chiaramente secondari: potrà succedere (anche) che ...

DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside e @sscnapoli sempre più vicini all'accordo per Fabian #Ruiz - DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - zazoomblog : Fabian al Psg agenti a lavoro per chiudere: Szoboszlai il sogno spunta Ndombele - #Fabian #agenti #lavoro… - infoitsport : Fabian al Psg, agenti a lavoro per chiudere: Szoboszlai il sogno, spunta Ndombele - egitto86 : RT @SN4IFUN: ? Porte girevoli in casa #Napoli: Fabian Ruiz si avvicina al PSG mentre Raspadori e Navas sono sempre più vicini alla squadra… -