Fabian al Psg, agenti a lavoro per chiudere: Szoboszlai il sogno, spunta Ndombele (Di mercoledì 10 agosto 2022) Calciomercato Napoli le novità del 10 agosto 2022: Fabian Ruiz verso il Psg, si cerca un sostituto. Da dire che una delle soluzioni è già in casa, perché se viene acquistato Giacomo Raspdori si può tornare al 4-2-3-1 ed il Napoli avrebbe bisogno di quattro centrali a centrocampo: Zielinski, Demme, Anguissa e Lobotka. Ma il tedesco di origini italiane sappiamo che non è perfetto per quel modulo, quindi non si esclude una cessione in extremis, ma questo è un discorso che il club approfondirà quando avrà risolto problemi più importanti di calciomercato. Però con un’altra cessione il Napoli dovrebbe prendere un rinforzo, il nome più importante è quello di Dominik Szoboszlai: il Lipsia chiede 25 milioni di euro per cedere un talento cristallino che può giocare dappertutto. De Laurentiis, per ora, si è fermato davanti alla richiesta ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Calciomercato Napoli le novità del 10 agosto 2022:Ruiz verso il Psg, si cerca un sostituto. Da dire che una delle soluzioni è già in casa, perché se viene acquistato Giacomo Raspdori si può tornare al 4-2-3-1 ed il Napoli avrebbe bidi quattro centrali a centrocampo: Zielinski, Demme, Anguissa e Lobotka. Ma il tedesco di origini italiane sappiamo che non è perfetto per quel modulo, quindi non si esclude una cessione in extremis, ma questo è un discorso che il club approfondirà quando avrà risolto problemi più importanti di calciomercato. Però con un’altra cessione il Napoli dovrebbe prendere un rinforzo, il nome più importante è quello di Dominik: il Lipsia chiede 25 milioni di euro per cedere un talento cristallino che può giocare dappertutto. De Laurentiis, per ora, si è fermato davanti alla richiesta ...

