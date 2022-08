Fa parkour sulla gru in un cantiere: 'Voleva scattare foto'. Allarme per un giovane di 27 anni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paura a Vicenza per un ragazzo di 27 anni che stava facendo 'parkour' su una gru e ha fatto scattare l'Allarme per un sospetto tentativo di suicidio, la scorsa notte, nel centro storico della città. L'... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paura a Vicenza per un ragazzo di 27che stava facendo '' su una gru e ha fattol'per un sospetto tentativo di suicidio, la scorsa notte, nel centro storico della città. L'...

