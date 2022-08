F1, GP Belgio Spa 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) La quattordicesima gara del Mondiale di F1 prevede il Gran Premio di Belgio 2022 a Spa-Francorchamps: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming del ritorno del Circus dopo la pausa estiva. Piloti che tornano in pista dopo un mese di stop, si riparte con il duello infinito tra Leclerc e Verstappen, stavolta su una pista storica e leggendaria, tra le più amate del calendario. Di seguito ecco il riepilogo del weekend di gara. Venerdì 26 agosto alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 27 agosto alle ore 13 le prove libere 3 anticipano le qualifiche delle ore 16, che delineeranno la griglia di partenza della gara che inizierà domenica 28 agosto alle ore 15. La diretta tv ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) La quattordicesima gara del Mondiale di F1 prevede il Gran Premio dia Spa-Francorchamps: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming del ritorno del Circus dopo la pausa estiva. Piloti che tornano in pista dopo un mese di stop, si riparte con il duello infinito tra Leclerc e Verstappen, stavolta su una pista storica e leggendaria, tra le più amate del calendario. Di seguito ecco il riepilogo del weekend di gara. Venerdì 26 agosto alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 27 agosto alle ore 13 le prove libere 3 anticipano le qualifiche delle ore 16, che delineeranno la griglia di partenza della gara che inizierà domenica 28 agosto alle ore 15. Latv ...

