F Romano pubblica | Nico sarà presto svelato come nuovo giocatore del Valencia Pieno accordo con il Barcellona…

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 10 agosto 2022)delcon il Barcellona in quanto Gennaro Gattuso ha già chiamatoper spiegare il progetto e ha garantito il tempo di gioco. #Si parla di Bryan Gil ma non c’è ancora il via libera dal Tottenham, gara aperta. — Fabrizio(@Fabrizio) 10 agosto 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.