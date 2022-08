Evade dai domiciliari per andare al mare a Gallipoli e posta le foto su Instagram: arrestato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo evaso dagli arresti domiciliari per andare in vacanza ha postato delle foto su Instagram che lo ritraevano fuori dalla sua abitazione. Così, racconta l’agenzia di stampa Agi, è stato rintracciato dai carabinieri nel Salento dove era giunto per le vacanze. L’uomo, 27 anni, si trovava agli arresti domiciliari a Modena. Da lì ha raggiunto in macchina una comitiva di conterranei che si trovava in vacanza in provincia di Lecce. I video e le foto di notti brave, concerti, feste, musica, locali a Gallipoli sono finiti sul tavolo dei carabinieri. Che proprio grazie ai social sono riusciti a ricostruire quanto fosse realmente accaduto. I militari di Modena e i colleghi di Lecce hanno collaborato alla cattura dell’evaso, e lo hanno rintracciato in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo evaso dagli arrestiperin vacanza hato dellesuche lo ritraevano fuori dalla sua abitazione. Così, racconta l’agenzia di stampa Agi, è stato rintracciato dai carabinieri nel Salento dove era giunto per le vacanze. L’uomo, 27 anni, si trovava agli arrestia Modena. Da lì ha raggiunto in macchina una comitiva di conterranei che si trovava in vacanza in provincia di Lecce. I video e ledi notti brave, concerti, feste, musica, locali asono finiti sul tavolo dei carabinieri. Che proprio grazie ai social sono riusciti a ricostruire quanto fosse realmente accaduto. I militari di Modena e i colleghi di Lecce hanno collaborato alla cattura dell’evaso, e lo hanno rintracciato in ...

