Evade dai domiciliari, 27enne va in vacanza a Gallipoli e pubblica video su Instagram: arrestato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era agli arresti domiciliari a Modena un ragazzo di 27 anni che, pur di godersi le vacanze, ha trasgredito la legge. Incurante dell'obbligo di rimanere in casa, ha raggiunto Gallipoli, in provincia di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era agli arrestia Modena un ragazzo di 27 anni che, pur di godersi le vacanze, ha trasgredito la legge. Incurante dell'obbligo di rimanere in casa, ha raggiunto, in provincia di ...

MaStep92__ : RT @corrmezzogiorno: #Bari Evade dai domiciliari, va a ballare e posta sui social: arrestato - Luissss97 : RT @corrmezzogiorno: #Bari Evade dai domiciliari, va a ballare e posta sui social: arrestato - palermo24h : Siracusa, evade dai domiciliari per rubare: arrestato 32enne - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Non è riuscito a resistere al richiamo delle vacanze e – incurante della legge e dell'obbligo di rimanere in casa – ha raggiun… - fanpage : Non è riuscito a resistere al richiamo delle vacanze e – incurante della legge e dell'obbligo di rimanere in casa –… -