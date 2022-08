Eva Grimaldi scomposta | la reazione della moglie Imma Battaglia lascia tutti a bocca aperta

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Evasi mostrain video ma lanon lo accetta? Anzi… riprende l’attrice davanti il web e il video diventa subito virale. Continua l’estate da sogno per Evae la, protagoniste indiscusse del web. La loro complicità e ironia incanta numerosissimi fan che seguono ogni giorno il raccontoloro quotidianità. Infatti, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo un video che ritrae la coppia durante un “simpatico” battibecco nato a causa di una maglietta indossata proprio dall’attrice Eva. “Sono” Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo, ...

Lagiustadistan1 : Ripensavo alla prima persona con cui B ha amichevolmente e saldamente legato nella casa: Eva Grimaldi. Donna e pers… - Antimo_Mallardo : Gabriel Garko ed Eva Grimaldi durante una vacanza nei primi anni 90 @gsorix - infoitcultura : Eva Grimaldi, il disperato appello alla compagna Imma Battaglia: “Ti prego abbracciami”, ecco cos’è successo - igor_piras : @Selflearning27 @Mirkus57 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia EVA......SIMONE EVA SIONE #DEPAKIN LARGARTIL QUIIETIAPINA… -

... intanto prosegue le sue vacanze, che potrebbero interrompersi prima del previso, e in queste settimane a farle compagnia sono state anchee Imma Battaglia. Pomeriggio 5 anticipa il ...Nelle scorse settimana, oltre all'immancabile amica storica Angelica, a far visita alla conduttrice di Canale5 sono state anchee Imma Battaglia. Proprio ieri però la presentatrice è ..."È un giorno speciale, soprattutto per me", la confessione intima della conduttrice Mediaset Sta trascorrendo un'estate indimenticabile Barbara d'Urso che ...Eva Grimaldi, compagna di Imma Battaglia, parla del suo calvario: 'Ho subito otto operazioni' L'appello disperato di Eva alla sua compagna Imma Battaglia. Eva ha esordito nel mondo dello spettacolo co ...