Europei di Roma: dal nuoto ai tuffi, dal sincro al fondo. Da domani via alle gare (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma – Cinque discipline diverse immerse nell’acqua e praticate dai più grandi campioni del Vecchio Continente. nuoto, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto sincronizzato e nuoto in acque libere. E’ tutto pronto per gli Europei di Roma 2022. Evento dell’anno e attesissimo dagli appassionati e dai praticanti che si svolgerà dall’11 al 21 agosto. Le location e le date delle gare Roma torna ad ospitare la competizione dopo i memorabili Mondiali del 2009. Gli sport si dislocheranno in due venues principali, dal centro fino al litorale Romano. Al Parco del Foro Italico si svolgeranno da domani le gare di nuoto con ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022)– Cinque discipline diverse immerse nell’acqua e praticate dai più grandi campioni del Vecchio Continente.grandi altezze,nizzato ein acque libere. E’ tutto pronto per glidi2022. Evento dell’anno e attesissimo dagli appassionati e dai praticanti che si svolgerà dall’11 al 21 agosto. Le location e le date delletorna ad ospitare la competizione dopo i memorabili Mondiali del 2009. Gli sport si dislocheranno in due venues principali, dal centro fino al litoraleno. Al Parco del Foro Italico si svolgeranno daledicon ...

