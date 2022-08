Estate italiana | L’estetica nostalgica della moda 2022

Leggi su amica

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Non sentite anche voi, contro la rocciosa angoscia di un pianeta che va a rotoli, si consuma nella (auto)combustione, è minacciato da virus che abbiamo deciso di ignorare come se fossero tramontati e altri che abbiamo deciso di ignorare come non dovessero mai arrivare mentre sono rimasti e resteranno, infrangersi l’ondata balsamica e rinfrescantenostalgia? Lettini a righe e caftano Anni ’70. Nella foto, Vittoria Ceretti in Pucci. L’effetto dura poco, giusto il tempo di una canzone come Nostalgia (se non venite da Marte è la hit estiva di Blanco: testo forte, da shock, del tipo “Senza di te è una nostalgia-ia / Perché sei come casa mia-ia”, roba che neanche Natalino Otto) o La dolce vita, paraculissimo twist che poi è il plagio di Mille del 2021, tanto c’è sempre Fedez, ma con Tananai e Mara Sattei (chi è Mara Sattei?! Non pervenuta), dove un’intera spiaggia ...