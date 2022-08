Estate in crisi, Ferragosto a rischio maltempo: previsioni meteo (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – 10 agosto: notte di San Lorenzo con nubi quasi ovunque diradate che permetteranno la visione delle stelle cadenti. Luna quasi Piena nasconderà parte dello spettacolo a causa della sua forte luminosità: addirittura il 12 agosto alle 03:35 arriverà l’ultima Superluna dell’anno, la ‘Luna dello Storione’, più brillante e più grande del solito. Ma cosa ci attende per Ferragosto? Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, all’orizzonte ci sono molte insidie: nelle prossime ore una ‘goccia fredda’ dai Balcani provocherà ancora instabilità diffusa al Centro-Sud con acquazzoni tra Basso Lazio e Sicilia, in particolare lungo il versante tirrenico. Dopo 3 mesi di sole, cieli azzurri e caldo africano, il tempo si guasta? Purtroppo sembra di sì, avremo frequenti acquazzoni pomeridiani per gran parte di questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – 10 agosto: notte di San Lorenzo con nubi quasi ovunque diradate che permetteranno la visione delle stelle cadenti. Luna quasi Piena nasconderà parte dello spettacolo a causa della sua forte luminosità: addirittura il 12 agosto alle 03:35 arriverà l’ultima Superluna dell’anno, la ‘Luna dello Storione’, più brillante e più grande del solito. Ma cosa ci attende per? Secondo Lorenzo Tedici,rologo del sito www.il.it, all’orizzonte ci sono molte insidie: nelle prossime ore una ‘goccia fredda’ dai Balcani provocherà ancora instabilità diffusa al Centro-Sud con acquazzoni tra Basso Lazio e Sicilia, in particolare lungo il versante tirrenico. Dopo 3 mesi di sole, cieli azzurri e caldo africano, il tempo si guasta? Purtroppo sembra di sì, avremo frequenti acquazzoni pomeridiani per gran parte di questa ...

