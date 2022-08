"Ero senza patente". Così il marocchino è fuggito dopo aver falciato il bimbo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si tratta di un 20enne italiano di origine marocchina con precedenti per spaccio, maltrattamenti e porto abusivo d'armi. È accusato di omicidio stradale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si tratta di un 20enne italiano di origine marocchina con precedenti per spaccio, maltrattamenti e porto abusivo d'armi. È accusato di omicidio stradale

kittenyoonmin : RT @Manucasy: Comunque ieri ero in fila in cassa da h&m ed una signora con sua madre e sua figlia si è bellamente piazzata davanti senza di… - MNSUNGAY : @iRyujvn Perché dicono che io mi sono iscritta e non ho pagato 164 € ma io non mi sono mai iscritta e poi non ero m… - sandroraffini : RT @fattoquotidiano: “Io che ero e resto un uomo di pace, prima mi sono dovuto guadagnare tre medaglie d’argento e tre croci di guerra per… - urgojous : ammetto che so che non è sano non avere il ciclo per 4-5 mesi ma mi dà così tanti gender issues averlo lmao quindi… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: “Io che ero e resto un uomo di pace, prima mi sono dovuto guadagnare tre medaglie d’argento e tre croci di guerra per… -