Equitazione, Mondiali volteggio Herning 2022: pas de deux di bronzo, prima medaglia azzurra (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia conquista la sua prima medaglia a Herning nell’edizione 2022 dei Mondiali di volteggio di Equitazione. Rebecca Greggio e Davide Zanella, infatti, hanno chiuso al terzo posto la gara di pas de deux con il punteggio di 8.178. Nella prova di freestyle, disputata con una coreografia ispirata alle musiche di House of Gucci, i due, entrambi provenienti dalla provincia di Padova, hanno confermato il terzo posto precedentemente acquisito dopo il primo round tecnico. “È stata una prova fantastica. Sono riusciti a far emozionare il pubblico presente. Il merito di questo successo deve andare a loro, perché oggi i sacrifici e l’impegno degli allenamenti sono stati ripagati”, ha commentato il presidente della FISE Marco Di Paola. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Italia conquista la suanell’edizionedeididi. Rebecca Greggio e Davide Zanella, infatti, hanno chiuso al terzo posto la gara di pas decon il punteggio di 8.178. Nella prova di freestyle, disputata con una coreografia ispirata alle musiche di House of Gucci, i due, entrambi provenienti dalla provincia di Padova, hanno confermato il terzo posto precedentemente acquisito dopo il primo round tecnico. “È stata una prova fantastica. Sono riusciti a far emozionare il pubblico presente. Il merito di questo successo deve andare a loro, perché oggi i sacrifici e l’impegno degli allenamenti sono stati ripagati”, ha commentato il presidente della FISE Marco Di Paola. SportFace.

sportface2016 : #Equitazione, Mondiali volteggio #Herning2022: pas de deux di bronzo, è la prima medaglia per l'#Italia - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: Dufour vince l’oro nel dressage argento per Fry - #Equitazione #Mondiali #2022: #Dufour - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: Van Liere al momento prima nel dressage secondo Wendl - #Equitazione #Mondiali #2022:… - sportface2016 : #Equitazione #Herning2022 | Al via i Campionati del Mondo: in palio anche le prime carte olimpiche in vista di… - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: i convocati dell’Italia per il salto a ostacoli. In palio i primi pass olimpici -… -