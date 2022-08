Equitazione, Mondiali 2022: Rebecca Greggio e Davide Zanella conquistano il bronzo nel pas de deux del volteggio! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arriva dal volteggio la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali 2022 di Equitazione in corso ad Herning, in Danimarca: il pas de deux azzurro composto da Rebecca Greggio e Davide Zanella su Orlando Tancredi, con Claudia Petersohn alla longia e Daniele Dall’Ora capo equipe, conquista oggi, mercoledì 10 agosto, la medaglia di bronzo. Lo score complessivo degli azzurri, che per le coreografie e la musica della loro prova hanno preso spunto dal film House of Gucci, è di 8.178, con 8.198 nel primo round tecnico (40% del punteggio totale) e 8.164 nel freestyle odierno (restante 60%). Assieme agli azzurri salgono sul gradino più basso del podio Claudia Petersohn, longeur, ed Orlando Tancredi, cavallo undicenne grigio italiano. La coppia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arriva dal volteggio la prima medaglia per l’Italia aidiin corso ad Herning, in Danimarca: il pas deazzurro composto dasu Orlando Tancredi, con Claudia Petersohn alla longia e Daniele Dall’Ora capo equipe, conquista oggi, mercoledì 10 agosto, la medaglia di. Lo score complessivo degli azzurri, che per le coreografie e la musica della loro prova hanno preso spunto dal film House of Gucci, è di 8.178, con 8.198 nel primo round tecnico (40% del punteggio totale) e 8.164 nel freestyle odierno (restante 60%). Assieme agli azzurri salgono sul gradino più basso del podio Claudia Petersohn, longeur, ed Orlando Tancredi, cavallo undicenne grigio italiano. La coppia ...

