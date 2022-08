Emma Marrone presenta il grande amore della sua vita | chi è l’uomo che le ha rubato il cuore

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La cantantesi palesa sui social con uomo “misterioso”, con cui sembra avere unfeeling. Di chi si tratta esattamente? Torna il sereno per l’artista nativa di Firenze, ma cresciuta nel Salento,. Ha destato curiosità una recente immaginegiovane in compagnia di un uomo “misterioso” che le strappa sorrisi e gradevoli momenti di serenità. È quello che è successo poco tempo fa alla cantante, in occasione di uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram. Disi era parlato in passato anchedelusione dovuta alla storia con Stefano De Martino, il conduttore e ballerino napoletano, oggi al fiancomoglie Belen Rodriguez… ma oggi la ritroviamo ...

extradoseof__ : RT @singlesisolamai: emma marrone , nona edizione - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Ti Capita Mai - singlesisolamai : emma marrone , nona edizione - carenuolcher : RT @nonmuntoni: e dimagrisci e te lo fanno notare e ingrassi e te lo fanno notare io adesso vado a streammare io sono bella di emma marrone… - zazoomblog : Avete mai visto com’era Emma Marrone da piccola? Ecco le foto - #Avete #visto #com’era #Marrone -

... come riportato dalla suddetta fanpage instagram, sarebbe alla finestra in attesa di eventuali sviluppi: Insomma la popolare cantante, la quale è tornata a parlare del suo rapporto con, ...Fasino che in passato, oltre le aperture al concerto di Vasco Rossi, è stato bassista per l'artista straniera LP, per Dardust e di recente ha accompagnatonel suo tour. Un Tananai che ...Emma Marrone è una delle cantanti italiane più apprezzate del panorama musicale nazionale, ed internazionale. L'artista salentina, attraverso la sua voce, riesce a trasmettere alle persone tutto il su ...Emma Thompson e Daryl McCormack, coprotagonisti di Good Luck To You, Leo Grande, che ha aperto la discussione sul piacere femminile in terza età, sono ...