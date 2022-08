Elisabetta Gregoraci sfoggia i muscoli: il bikini su Instagram è strepitoso (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci è una vera e propria ispirazione per tutti coloro che amano la moda. Più in forma che mai, ha sfoggiato su Instagram un bikini da copiare (subito), in stile sbarazzino. Si sta godendo in questo momento una meritata vacanza e il riposo tanto agognato, soprattutto dopo il successo di Battiti Live, che l’ha portata a essere una delle conduttrici più amate degli ultimi tempi. Elisabetta Gregoraci, il bikini colorato su Instagram Dopo essere stata a Capri per il concerto pazzesco di Jennifer Lopez, per Elisabetta Gregoraci è giunto il momento di godersi gli affetti familiari, come il figlio Nathan, senza dimenticare la presenza (costante) di Flavio Briatore al suo fianco. Sebbene si ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 agosto 2022)è una vera e propria ispirazione per tutti coloro che amano la moda. Più in forma che mai, hato suunda copiare (subito), in stile sbarazzino. Si sta godendo in questo momento una meritata vacanza e il riposo tanto agognato, soprattutto dopo il successo di Battiti Live, che l’ha portata a essere una delle conduttrici più amate degli ultimi tempi., ilcolorato suDopo essere stata a Capri per il concerto pazzesco di Jennifer Lopez, perè giunto il momento di godersi gli affetti familiari, come il figlio Nathan, senza dimenticare la presenza (costante) di Flavio Briatore al suo fianco. Sebbene si ...

