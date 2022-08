Elicottero urta i cavi dell’alta tensione e precipita in Valtellina | morto il pilota | ferito il figlio 17enne

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Une’to sulle montagne di Albosaggio, in provincia di Sondrio. A bordo due persone, sembrerebbe padre edi 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo, cosciente. Il padre ai comandi del velivolo, informa il 118, e’nonostante i tentativi di rianimazione. L’, secondo le prime informazioni, sarebbe andato in avaria e avrebbe toccato i filidi alcuni tralicci per poi cadere poco sopra l’abitato sulle alpi Orobie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

