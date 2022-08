Elicottero si schianta in Valtellina | morto il pilota e ferito il 17enne Forse sono padre e figlio

TelevideoRai101 : Elicottero si schianta in Valtellina - BreakingItalyNe : PAKISTAN: Elicottero militare si schianta durante un'operazione di soccorso alluvionale nella provincia del Baluchi… - ProDocente : Georgia, elicottero si avvita su se stesso e si schianta durante una missione di recupero - infoitestero : Elicottero si schianta durante una missione di recupero: tutti morti - serenel14278447 : Elicottero vola in soccorso di un turista ma si avvita su se stesso e si schianta -

'Non ha pagato la tassa di ingresso, rischia fino a 8 anni' Da una prima ricostruzione, sembra che l'sia andato in avaria e avrebbe toccato i fili dell'alta tensione di alcuni tralicci per ...20.30siin Valtellina Unè precipitato sulle montagne di Albosaggio, provincia di Sondrio. A bordo due persone, un padre e il figlio di 17 anni. I soccorritori hanno estratto ...SONDRIO. Un elicottero è precipitato sulle montagne di Albosaggio, provincia di Sondrio. A bordo due persone, un padre e il figlio di 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo, c ...Monteforte Irpino, provincia di Avellino, dopo l'alluvione del 9 agosto 2022 la situazione dall'alto vista dall'elicottero dei Vigili del Fuoco.