Elicottero precipita in Valtellina: morto il pilota. Ferito un ragazzo 17enne (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un Elicottero è precipitato sulle montagne di Albosaggio, in provincia di Sondrio. A bordo due persone, secondo le prime indiscrezioni, padre e figlio di 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo, cosciente. Il padre ai comandi del velivolo, informa il 118, è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Si ipotizza che l’Elicottero sia andato in avaria e abbia toccato i fili dell’alta tensione di alcuni tralicci per poi cadere poco sopra l’abitato sulle alpi Orobie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Unto sulle montagne di Albosaggio, in provincia di Sondrio. A bordo due persone, secondo le prime indiscrezioni, padre e figlio di 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il, cosciente. Il padre ai comandi del velivolo, informa il 118, ènonostante i tentativi di rianimazione. Si ipotizza che l’sia andato in avaria e abbia toccato i fili dell’alta tensione di alcuni tralicci per poi cadere poco sopra l’abitato sulle alpi Orobie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Elicottero precipita in Valtellina: morto il pilota. Ferito un ragazzo 17enne - Luxgraph : Albosaggia, elicottero precipita sui cavi dell’alta tensione: morto il pilota, ferito il figlio 17enne #corriere… - Corriere : Elicottero in avaria tocca i cavi dell’alta tensione e precipita: morto il pilota, ferito il figlio - Giorno_Sondrio : Valtellina, elicottero precipita sulle montagne: morto il pilota, ferito il figlio 17enne - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Elicottero precipita in Valtellina, morto il pilota e ferito un 17enne -