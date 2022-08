Elezioni ultime notizie. Cottarelli si candida con Pd e +Europa. Renzi, domani incontro Calenda e si decide (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trattative febbrili in corso tra Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi per raggiungere un accordo e presentare alle Elezioni un terzo polo ispirato al programma draghiano. Ilaria Cucchi candidata con Verdi-Sinistra italiana. Carlo Cottarelli con Pd e +Europa Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trattative febbrili in corso tra Azione die Italia Viva diper raggiungere un accordo e presentare alleun terzo polo ispirato al programma draghiano. Ilaria Cucchita con Verdi-Sinistra italiana. Carlocon Pd e

LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - SkyTG24 : 'Penso che mi candiderò al #Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - DanyRoss70 : RT @SkyTG24: Governo, #Letta: '#Meloni cerca di 'incipriarsi'. #Berlusconi verso il Senato DIRETTA - Mark4071087035 : RT @LiciaRonzulli: #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto tra… -