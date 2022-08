Elezioni ultime notizie. Calenda: con Renzi su questioni di fondo accordo raggiunto. Berlusconi:mi candiderò al Senato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trattative febbrili in corso tra Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi per raggiungere un accordo e presentare alle Elezioni un terzo polo ispirato al programma draghiano. Ilaria Cucchi candidata con Verdi-Sinistra italiana. Carlo Cottarelli con Pd e +Europa Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trattative febbrili in corso tra Azione die Italia Viva diper raggiungere une presentare alleun terzo polo ispirato al programma draghiano. Ilaria Cucchi candidata con Verdi-Sinistra italiana. Carlo Cottarelli con Pd e +Europa

LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - AlbertoTruffi : @elleeffe68 @PoliticaPerJedi Questa risposta traduce l’imbarazzo e il timore di rispondere, visto che non e’ l’esit… - CTrabello : @EnricoLetta @CottarelliCPI @pdnetwork @Piu_Europa @bendellavedova @emmabonino @itinagli @peppeprovenzano… -