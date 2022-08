Elezioni | Senior Italia FederAnziani | “Il tempo è scaduto | ora si cambia”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il, ora si!”. A dichiararlo è, la federazione delle associazioni della terza età, che con i sui 3,8 milioni di aderenti sottopone alle forze politiche i punti programmatici imprescindibili per avere il consenso dei propri aderenti nella prossima tornata elettorale. “Siamo pronti a scendere in campo – dichiara il presidente diRoberto Messina -qualora non saranno recepiti tali punti. Ma siamo pronti ad allearci e metterci la faccia con chi garantirà i nostri punti imprescindibili”. Per arrivare a queste richiesteha coinvolto in maniera capillare i propri aderenti ...

salpe107 : @mammanonsonoio @Nicoletto1 @EugeHermanni333 @NicolaMelloni Non ho scritto questo, ma che non si vincono le elezion… -

Comune di Floridia

'Gli over 65 si legge in una nota contribuiscono al sistema paese, ad esempio, con 6 milioni di settimane di vacanze , di cui 2 milioni consumati dagli aderenti aItalia FederAnziani, per un ......degli afroamericani sono praticamente inesistenti e chi osa tentare di partecipare alle... rappresentata da Bayard, fondatore di una banca e perfetta incarnazione del New South ... ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - MANIFESTO CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 'Il tempo è scaduto, ora si cambia!'. A dichiararlo è Senior Italia FederAnziani, la federazione delle associazioni della terza età, che con i sui ...La federazione delle associazioni della terza età pronta a scendere in campo: “Ci alleeremo con chi garantirà i nostri punti imprescindibili”. Dalle ministero per gli Anziani alle pensioni dignitose: ...