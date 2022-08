Elezioni, Renzi: Terzo polo, domani ci vediamo con Calenda e decidiamo. La leadership? Io pronto a fare un passo indietro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “domani ci vediamo con Carlo e decidiamo”. Lo ha detto Matteo Renzi al sito della Stampa sull’intesa con Calenda. La leadership di Iv-Azione? “Uno o tutti e due dobbiamo fare un passo indietro. Io non ho problemi”, ha detto Renzi. Un ticket al femminile? “Prima mettiamoci d’accordo sul resto e poi vediamo. Carfagna, Bonetti e Gelmini hanno lavorato bene”.”Se si fa l’accordo bisogna capire qual è la prospettiva, se c’è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera scommessa è fare un percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura. Per farlo, bisogna fare le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “cicon Carlo e”. Lo ha detto Matteoal sito della Stampa sull’intesa con. Ladi Iv-Azione? “Uno o tutti e due dobbiamoun. Io non ho problemi”, ha detto. Un ticket al femminile? “Prima mettiamoci d’accordo sul resto e poi. Carfagna, Bonetti e Gelmini hanno lavorato bene”.”Se si fa l’accordo bisogna capire qual è la prospettiva, se c’è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera scommessa èun percorso che costruisca un grandedel buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura. Per farlo, bisognale ...

SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - carlosibilia : Certo che se #Renzi e #Calenda si alleassero non so che risultato avrebbero alle elezioni, ma di sicuro sarebbero l… - LaStampa : 46 giorni al voto - Nasce il Piccolo Centro di Calenda e Renzi. Ora la destra può davvero puntare al cappotto - Open_gol : Renzi e Calenda dovrebbero vedersi domani per decidere se chiudere o meno l'intesa per il 25 settembre - FabioFZ3 : RT @AlexBazzaro: Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi dopo le… -