Elezioni: Renzi, 'se Berlusconi teme il Terzo polo vuol dire che questa è la soluzione' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Stamattina ho visto che Berlusconi ci attacca e ho detto occhio, questa è la soluzione. Se Berlusconi ci teme perché possiamo portare via voti ai moderati, se il Pd ci teme perché c'è un'ala riformista che tra votare Draghi e Di Maio ci pensa, vuol dire che questa cosa può avere un risultato decisamente superiore ai sondaggi". Lo ha detto Matteo Renzi, al sito della Stampa, parlando del Terzo polo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Stamattina ho visto checi attacca e ho detto occhio,è la. Seciperché possiamo portare via voti ai moderati, se il Pd ciperché c'è un'ala riformista che tra votare Draghi e Di Maio ci pensa,checosa può avere un risultato decisamente superiore ai sondaggi". Lo ha detto Matteo, al sito della Stampa, parlando del

