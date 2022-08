Elezioni Politiche 25 settembre 2022. A contendersi 400 deputati e 200 Senatori diciassette partiti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da più giorni la campagna elettorale è nel pieno dell’attività. Ogni TV pubblica e privata ospita di continuo politici alla loro prima esperienza e di lungo corso. Sarà così fino alla vigilia della consultazione elettorale. Non potrebbe essere diversamente dovendo conciliare la par condicio di tutti i partiti e movimenti, diciassette, che hanno deciso di presentarsi alle prossime Elezioni. In termini calcistici formerebbero un intero girone che si potrebbero contendere la vittoria delle prossime Elezioni Politiche allestendo un torneo di calcio a eliminazione diretta. La Coppa Italia Politica. Le squadre sarebbero: Pd-LeU-SI-Verdi-Insieme per il Futuro (Luigi Di Maio)- Radicali-FdI-Lega-FI-UDC-Noi con l’Italia (Maurizio Lupi)- Cambiamo (Giovanni Toti)-Azione (Carlo Calenda)-IV(Matteo Renzi)-ItalExit ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da più giorni la campagna elettorale è nel pieno dell’attività. Ogni TV pubblica e privata ospita di continuo politici alla loro prima esperienza e di lungo corso. Sarà così fino alla vigilia della consultazione elettorale. Non potrebbe essere diversamente dovendo conciliare la par condicio di tutti ie movimenti,, che hanno deciso di presentarsi alle prossime. In termini calcistici formerebbero un intero girone che si potrebbero contendere la vittoria delle prossimeallestendo un torneo di calcio a eliminazione diretta. La Coppa Italia Politica. Le squadre sarebbero: Pd-LeU-SI-Verdi-Insieme per il Futuro (Luigi Di Maio)- Radicali-FdI-Lega-FI-UDC-Noi con l’Italia (Maurizio Lupi)- Cambiamo (Giovanni Toti)-Azione (Carlo Calenda)-IV(Matteo Renzi)-ItalExit ...

