Elezioni politiche 2022, Silvio Berlusconi: «Mi candiderò al Senato, così tutti contenti», Calenda: «Con Renzi accordo di fondo raggiunto» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elezioni politiche 2022 diretta oggi 10 agosto. Silvio Berlusconi rompe gli indugi e annuncia che si candiderà al Senato. Berlusconi: «Mi candiderò al... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 agosto 2022)diretta oggi 10 agosto.rompe gli indugi e annuncia che si candiderà al: «Mial...

ale_dibattista : Ciao a tutti, in questi giorni in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura. Come potete immaginare n… - elio_vito : È opportuno che Crosetto, presidente dell'associazione delle aziende della difesa, venga intervistato non sul suo s… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - stefanialeone5 : RT @agostinomela: Chi continua a delirare di arresto per il ministro della salute, i suoi consulenti, i suoi colleghi di governo, si metta… - giogioppi : RT @Miti_Vigliero: Matteo Bassetti, Maria Giovanna Maglie e Andrea Costa: la carica degli aspiranti candidati (e ministri) del centrodestra… -