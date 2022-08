Elezioni politiche 2022, Pd, le liste in alto mare: pochissimi i posti sicuri. Letta: rivediamo le quote (Di mercoledì 10 agosto 2022) La tecnica del silenzio. Raccontano che Enrico Letta, alle prese con il tetris candidature e la necessità di ripensare le prossime settimane di campagna elettorale dopo lo strappo di Carlo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 agosto 2022) La tecnica del silenzio. Raccontano che Enrico, alle prese con il tetris candidature e la necessità di ripensare le prossime settimane di campagna elettorale dopo lo strappo di Carlo...

