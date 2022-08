Elezioni, nessuno parla di Ucraina. Ma è solo dallo stop alle armi che si può ripartire (Di mercoledì 10 agosto 2022) Servirebbe sicuramente oggi uno Sturzo che fa appello ai liberi e forti per salvare la democrazia. Ma sentire i vari Letta, Calenda, Renzi, Bonelli e Bonino gridare alla sollevazione popolare contro la destra lascia una sensazione di melanconia. L’unico tra tutti i paesi europei che registra una variazione percentuale dei salari annuali medi in tra il 1990 e il 2020 negativa è l’Italia. Il contrasto alla criminalità e all’evasione fiscale, complici decenni di leggi permissiviste votate di volta in volta da praticamente tutti gli schieramenti politici, ha permesso che nel belpaese prosperassero i comportamenti individualistici e egoistici più esasperati. Anche le misure di distrazione di massa come i diritti alle minoranze di genere, evocate così spesso per sottolineare la differenza tra sinistra e destra, fan parte di un cambiamento dei costumi che non incide sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Servirebbe sicuramente oggi uno Sturzo che fa appello ai liberi e forti per salvare la democrazia. Ma sentire i vari Letta, Calenda, Renzi, Bonelli e Bonino gridare alla sollevazione popolare contro la destra lascia una sensazione di melanconia. L’unico tra tutti i paesi europei che registra una variazione percentuale dei salari annuali medi in tra il 1990 e il 2020 negativa è l’Italia. Il contrasto alla criminalità e all’evasione fiscale, complici decenni di leggi permissiviste votate di volta in volta da praticamente tutti gli schieramenti politici, ha permesso che nel belpaese prosperassero i comportamenti individualistici e egoistici più esasperati. Anche le misure di distrazione di massa come i dirittiminoranze di genere, evocate così spesso per sottolineare la differenza tra sinistra e destra, fan parte di un cambiamento dei costumi che non incide sulla ...

marcocappato : Un'esenzione alla raccolta firme per presentarsi alle elezioni non si nega a nessuno. Tranne a chi nn fa parte dell… - GiovaQuez : Paragone: 'Nessuno si era mai permesso di indire elezioni a settembre. O la politica e le istituzioni capiscono che… - DSantanche : Pur di non perdere le poltrone la sinistra punta ad un 'tutti dentro' che vada oltre le idee, i programmi e gli int… - MinervaMcGrani1 : @Sara_fromArda @FabioFranchi1 Non entro nel merito delle candidature perché non sono un dirigente della coalizione… - BanaleNombre : @F_Baldux Da tempo il cd viene dato in vantaggio, ma non era un problema perché nessuno si aspettava di andare alle… -