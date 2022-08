Elezioni: Letta, 'risultato sarà ottimo, obiettivo è continuare la crescita' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Sono assolutamente convinto che il risultato sarà ottimo. L'obiettivo che abbiamo è quello di continuare la crescita, che per quanto ci riguarda è cominciata tempo fa, insieme a compagni di viaggio con cui è un piacere lavorare". Lo ha detto Enrico Letta alla sede di +Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Sono assolutamente convinto che il. L'che abbiamo è quello dila, che per quanto ci riguarda è cominciata tempo fa, insieme a compagni di viaggio con cui è un piacere lavorare". Lo ha detto Enricoalla sede di +Europa.

